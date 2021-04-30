Покупка акций "Газпрома" остается актуальной идеей - "Открытие Брокер"

Покупка акций "Газпрома" остается актуальной идеей, говорится в комментарии главного аналитика "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексея Павлова.

"Финансовые показатели "Газпрома" продолжают стремительно восстанавливаться на фоне благоприятной конъюнктуры. При этом результаты I квартала текущего года, учитывая рост цен на газ в Европе и увеличение объемов экспортных поставок, а также близкие к рекордным рублевые цены на нефть, должны быть значительно сильнее. Сам "Газпром" пока достаточно аккуратно прогнозирует рост выручки по группе в 2021 году на 16% (до 7,346 трлн рублей), увеличение показателя EBITDA на 9,3% (до 1,604 трлн рублей). Также компания ждет в 2021 году положительный свободный денежный поток в 174 млрд рублей после отрицательного FCF в 61 млрд рублей в 2020 году. Леверидж по итогам года должен снизиться до 1,8х. Мы по-прежнему сохраняем актуальной идею на покупку акций "Газпрома", также ожидая существенного улучшения финансовых показателей компании в текущем году", - пишет эксперт инвесткомпании.

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