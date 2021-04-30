Рубль, вероятно, останется в диапазонах 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"Главным драйвером на этой неделе для доллара были цены на нефть и новости о борьбе с коронавирусом в мире. Эти вещи в последнее время связаны между собой: чем больше на рынке негативных ожиданий в связи с рисками роста заболеваемости коронавирусом, тем в более шатком положении находится нефть. Так как вместе с вынужденным экономическим спадом спрос на топливо традиционно снижается. Потенциально сложившаяся ситуация может привести к снижению цен на нефть, что, в свою очередь, негативно повлияет на рубль. На этой неделе американская валюта закрепилась на уровне ниже 75 руб./$1. Нефть - выше $68 за баррель марки Brent. Евро к доллару находится на стабильном уровне 1,21", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

На взгляд эксперта, фондовые рынки замедлили свой рост: на этой неделе существенных изменений не произошло. Доходность по среднесрочным ОФЗ составила 6%, по "коротким" гособлигациям - около 5,2%.

Если на рынке и мире не произойдет каких-либо значимых событий, то прогнозируемый курс на следующую неделю останется без изменений: 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1, полагает Зотов.

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