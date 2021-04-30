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30 апреля 2021 года 10:51
Вероятна консолидация цен ОФЗ вблизи текущих уровней в пятницу - ПСБ
Вероятна консолидация цен ОФЗ вблизи текущих уровней в пятницу и первые недели мая, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Цены рублевых облигаций практически не изменились по итогам торгов в четверг, доходность 10-летних ОФЗ 26235 осталась на уровне 7,10% годовых, констатирует эксперт. "Внешний фон для ОФЗ складывается позитивно. Российские евробонды вчера торговались в зеленой зоне, отыгрывая рост цен сырьевых товаров, хорошую макростатистику по США, ожидания по сохранению стимулов ФРС после заседания в среду. Однако высокая инфляция в РФ и ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБР ограничивают спрос на рублевые облигации", - отмечает Монастыршин. - В пятницу и первые две недели мая ожидаем консолидации цен ОФЗ вблизи достигнутых значений. Доходность 10-летних ОФЗ около 7,1% годовых считаем справедливой". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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