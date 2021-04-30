Возможно снижение котировок нефти до $67,7/барр. в пятницу - Sber CIB

Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня $67,7 за баррель в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Цена на нефть марки Brent в пятницу может снизиться до $67,7 за баррель - данные по деловой активности в Китае разочаровали инвесторов. В центре внимания будут американская и европейская макростатистики, а также ежемесячный отчет по мировому нефтяному рынку от Минэнерго США", - отмечает эксперты инвестбанка.

Рубль в пятницу может ослабнуть до 75 руб./$1, так как перед майскими праздниками многие инвесторы могут зафиксировать прибыль в длинных рублёвых позициях после его недавнего укрепления, полагают в Sber CIB.

Инвесторы на рынке рублёвого долга по-прежнему будут неактивны перед длинными выходными, считают аналитики инвестбанка.

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