BCS Express открыл торговую идею: покупать акции АФК "Система" с целью 40 руб

BCS Express 30 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 40 руб. за штуку". Цена входа: 34,4 руб., потенциальная доходность: 16,3%; горизонт инвестирования: 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"При переходе через дивидендную отсечку цель может быть снижена на размер дивидендов. Ограничение убытка можно рассматривать в случае снижения котировок ниже 32-31 руб.", - отмечает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Аналитик указывает на следующие факторы в пользу инвестидеи:

- Акции АФК "Система" торгуются с дисконтом к стоимости своих крупнейших активов. По оценке эксперта, совокупная стоимость публичных и непубличных активов компании составляет около 815 млрд руб., при том что полная стоимость (enterprise value) "Системы2 с учетом долга на корпоративном центре составляет всего 520 млрд. Дисконт к стоимости активов 36% выглядит неоправданно высоким. Даже если консервативно предположить, что справедливый дисконт составляет 30%, то целевая цена акций "Системы" будет около 40 руб., считает Галактионов.

- "Система" может представить в ближайшие месяцы обновленную дивидендную политику. Выплаты акционерам могут быть увеличены, что способно позитивно повлиять на отношение инвесторов к бумаге. Галактионов не ожидает, что дивидендная доходность будет высокой, но сам факт движения в сторону увеличения выплат может повысить ожидания по дивидендам в будущем.

- Техническая картина, по мнению эксперта, предполагает наличие уровня поддержки в непосредственной близости от текущих ценовых уровней. Этот факт может поддержать активность покупателей и повысить вероятность того, что после открытия длинных позиций не придется пересиживать убытки. Таким образом, момент для входа в сделку может быть вполне подходящим.

Отмечает аналитик инвесткомпании и вероятные риски:

- Снижение стоимости публичных активов. "Наш взгляд на акции дочек "Системы" умеренно позитивный, однако по каждому эмитенту существуют индивидуальные риски, при реализации которых дисконт "Системы" к активам может сократиться и без роста акций Системы. Этот риск стоит принимать во внимание", - указывает Галактионов.

- Общерыночный риск. В случае ухудшения общерыночных настроений акции дочек и "Системы" могут оказаться под давлением, предупреждает эксперт.

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