Вероятно преобладание продаж на рынке акций РФ в пятницу утром - ПСБ

Вероятно преобладание продаж на российском рынке акций в начале торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Учитывая внешний фон, в пятницу утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в середину диапазона 3500-3600 пунктов. Однако в ходе сессии настроения на мировых рынках могут улучшиться, в частности, за счет хорошей статистики, что будет способствовать восстановлению российского рынка и переходу индекса Мосбиржи к росту", - указывает Зварич в комментарии ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.