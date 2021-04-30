Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность банка ВТБ и зарубежная макростатистика:

- Банк ВТБ опубликует отчётность за первый квартал по МСФО;

- Во многих странах Европы выйдут данные по инфляции и ВВП;

- В США будут опубликована данные по инфляции и ВВП, статистика по доходам и расходам населения, индексы настроений от Мичиганского университета и индекс деловой активности (PMI) от ФРБ Чикаго.

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