Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу, скорее всего, в минусе - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, снижением на 0,2-0,6%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3550-3565 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3540, 3520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3550 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на ход торгов в России, по его мнению, способна оказать публикация финального апрельского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 МСК).

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