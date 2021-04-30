Вероятно ослабление рубля на торгах в пятницу - "Алор Брокер"

Вероятно ослабление курса рубля к доллару в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"После шести сессий непрерывно роста рубль в четверг начал закономерное снижение. В пятницу эта тенденция продолжится. Пора бы фиксировать прибыль по "шортам" по паре доллар/рубль, да и увеличить валютные позиции перед праздниками не будет лишним. Поэтому ждем, что апрель национальная валюта закроет выше отметки 75 руб./$1", - отмечает Антонов в своем комментарии.

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