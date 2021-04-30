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30 апреля 2021 года 09:20
Вероятно ослабление рубля на торгах в пятницу - "Алор Брокер"
Вероятно ослабление курса рубля к доллару в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "После шести сессий непрерывно роста рубль в четверг начал закономерное снижение. В пятницу эта тенденция продолжится. Пора бы фиксировать прибыль по "шортам" по паре доллар/рубль, да и увеличить валютные позиции перед праздниками не будет лишним. Поэтому ждем, что апрель национальная валюта закроет выше отметки 75 руб./$1", - отмечает Антонов в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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