Потенциал роста цены на нефть выше $70/барр. пока ограничен - BCS Express

Потенциал роста цены на нефть марки Brent выше уровня в $70 за баррель пока ограничен, говорится в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг закрыли торги выше $68 за баррель, подтвердив четкую направленность в район $70. При отсутствии негативных новостных повесток этот рубеж вполне может быть взят в первой декаде мая. При этом потенциал для дальнейшего роста пока ограничен, поскольку рынок может сохранять некоторую осторожность на фоне всплеска COVID-19 в Индии", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Также аналитик отмечает, что в ближайшие недели внимание участников рынка может быть приковано к косвенным индикаторам спроса на нефть в США, Китае, Индии и Европе.

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