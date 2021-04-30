Подъем индекса Мосбиржи к 3700п в первые недели мая маловероятен - BCS Express

Подъем индекса Мосбиржи к уровню 3700 пунктов в первые недели мая маловероятен, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Индекс Мосбиржи остается в рамках растущего канала, но поводов для ускорения движения наверх инвесторы пока не находят, отмечает аналитик инвесткомпании. На длинной дистанции ожидания в целом положительные, а в краткосрочной перспективе возможно продолжение фазы боковой консолидации, указывает Карпунин.

"Сейчас в самом разгаре сезон корпоративной отчетности. Это касается не только американского рынка, но и российских компаний. В это же время мы приближаемся к активной фазе дивидендных отсечек. Уже на следующей неделе последние дни перед дивидендными "гэпами" будут в акциях "НОВАТЭКа", Polymetal, "ЛСР", "НЛМК", "Белуги" и "Казаньоргсинтеза". После майских праздников настанет очередь Сбербанка, "ГК ПИК", "М.Видео". За первые две недели мая индекс Мосбиржи способен потерять около 1,4% на отсечках - это 50 пунктов. В такой ситуации сложно будет рассчитывать на подъем в сторону 3700 пунктов. Достижение этого ориентира может быть перенесено на чуть более поздний период", - пишет эксперт BCS Express.

Карпунин также обращает внимание, что в сложившихся условиях неоправданно слабо торгуется российский нефтегазовый сектор. Если падение котировок акций "Татнефти", по его мнению, отчасти обусловлено корпоративными новостями, то невыразительная динамика котировок бумаг "Роснефти" или "Газпрома" выглядит не совсем оправданной, учитывая высокие сырьевые цены.

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