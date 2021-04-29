"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru с целью $32 за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа Mail.ru представила свои финансовые результаты за 1К21, которые в целом соответствуют нашим прогнозам. Относительно консенсуса выручка и EBITDA были на 0,3% и 2,5% выше соответственно. Лучше, чем мы ожидали, росли доходы в игровом сегменте и EdTech. Прогноз компании на текущий год по-прежнему подразумевает выручку на уровне 127-130 млрд руб. и улучшение рентабельности EBITDA. Мы рекомендуем покупать акции Mail.ru Group, а текущая целевая цена составляет $32 за GDR", - пишет Михайлин.

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