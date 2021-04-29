Потенциал роста цены акций "Детского мира" составляет 7% от текущих уровней - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) положительно оценивают финансовые результаты "Детского мира" за 1К21 по МФСО и отмечают, что потенциал роста цены акций "Детского мира" составляет 7% от текущих уровней, говорится в комментарии банка.

"Выручка увеличилась на 15%, до 35,7 млрд рублей, EBITDA на 37,3%, а рентабельность составила 8,7% против 7,3% годом ранее. Детский мир получил 1,3 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с убытком в прошлом году. Мы положительно оцениваем результаты компании, они оказались ожидаемо сильными. Цифровые продажи "Детского мира" в 1 кв. продолжали расти быстрее рынка, несмотря на высокую базу прошлого года. Ранее компания уже публиковала отчетность по российским стандартам, на основе которых акции поднялись. Наш целевой ориентир - 162 руб./акцию, потенциал роста 7% от текущей цены", - отмечает аналитик ПСБ Людмила Теличко.

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