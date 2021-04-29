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29 апреля 2021 года 18:12
Акции IBM привлекательны для инвестиций в долгосрочной перспективе - BCS Express
Акции International Business Machines привлекательны для инвестиций в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. IBM присутствует на рынке уже более века и сейчас выглядит финансово устойчиво, отмечает аналитик инвесткомпании. Стремление компании стать лучше может в результате привести котировки бумаг к слому долгосрочного нисходящего тренда, но потребуется длительный период, предупреждает Гаврилов. Котировки могут поддержать выделение Kyndryl, выполнение плана по стабильному росту выручки, сокращение долга. Завершение многолетнего преобразования и высокая дивидендная доходность делают акции IBM привлекательной инвестицией с учетом ее дешевизны. В основу позитивного взгляда закладывается успех и рост облачного бизнеса и работа в перспективных направлениях, указывает эксперт BCS Express. Аналитик отмечает, что следует помнить и о возможных рисках, которые могут приводить к среднесрочным просадкам (общеэкономический спад; высокая конкуренция как в облачных вычислениях, так и программном обеспечении IT-услуг; большую часть выручки компания получает из-за рубежа, поэтому существуют валютные риски; торговая война США и Китая также может негативно сказаться на доходах). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-IBM-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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