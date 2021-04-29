Ozon и РусАл - кандидаты на включение в индекс MSCI Russia в мае 2021г - ITI Capital

Ozon является самым вероятным кандидатом на включение в индекс MSCI Russia в мае текущего года, считают аналитики ITI Capital. Шансы на включение есть и у "РусАла", говорится в комментарии инвесткомпании.

30 апреля заканчивается период расчетов по компаниям для полугодовой майской ребалансировки всех глобальных индексов MSCI, результаты которой вступят в силу 28 мая. В ходе расчета определяются кандидаты на включение или исключение из индекса MSCI Russia.

Эксперты ITI Capital прогнозируют два включения:

- 100% шансы у компании Ozon. Ее вес в индексе будет 1,1%, а общий приток средств составит $160 млн, из которых $55 млн - пассивные средства.

- 50% шансы у компании "РусАл". По капитализации в свободном обращении она может не пройти критерий индекса. В случае включения, ее вес будет 0,8%. Приток средств может составить $130+ млн, из которых $43 млн - пассивные средства.

Также эксперты ожидают увеличения веса следующих компаний:

- Polymetal с 2% до 3%, дополнительный приток средств $167 млн, из них пассивных - $57 млн.

- "НЛМК" с 1,7% до 2,1%, дополнительный приток средств $60 млн, из них пассивных - $20 млн.

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