Индекс РТС может вырасти еще на 20-25% на горизонте года - "Атон"

Индекс РТС может вырасти еще на 20-25% на горизонте года, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон".

Эксперты считают, что индекс РТС может показать довольно существенный рост в следующие 12 месяцев - на 20-25% (до 1800 пунктов и выше), поскольку для этого есть ряд экономических предпосылок, среди которых указываются следующие:

- Цены на сырье находятся на рекордных уровнях, включая цены на металлы и удобрения, а цены на нефть и газ продемонстрировали значительный рост с начала года. Это приведет к росту ДП и EPS российских компаний (у "голубых фишек", как ожидается, чистая прибыль удвоится в 2021).

- Многие российские ликвидные компании вернутся к двузначной дивидендной доходности за 2021 год по сравнению с доходностью ОФЗ всего в 7%.

- Тренд мировых инвестиций смещается с акций роста на акции стоимости, и российский рынок имеет в этом плане самые лучшие стартовые позиции, торгуясь с мультипликатором P/E 2021П всего 7,6.

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