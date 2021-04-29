Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4150-4200п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4150-4200 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Анна Пильгунова.

"Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Покупатели пытаются преодолеть уровень 4200 пунктов. Если этого не произойдет в ближайшее время, бенчмарк может надолго задержаться в боковике. Индикаторы дают смешанную картину в краткосрочной перспективе, так как MACD находится на отрицательной территории", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии.

На взгляд Пильгуновой, мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют смешанную динамику, однако более склонны к позитиву. Азия торгуется в зеленой зоне, Европа движется разнонаправленно, фьючерсы S&P 500 растут после просадки накануне.

Аналитик подчеркивает, что в фокусе внимания по-прежнему квартальные результаты. Около 40% компаний из индекса S&P 500 уже отчитались, большинство - на рекордных уровнях выше ожиданий. Главными темами для обсуждения остается рост в сегментах облачных решений, онлайн-рекламы, а также глобальный дефицит чипов, увеличение издержек и цен на продукцию, налоговая реформа и ее влияние, а также открытие экономик.

"Заседание FOMC в среду не принесло неожиданностей: речи о сворачивании стимулов не идет. Кроме того, улучшен прогноз по восстановлению, подкрепленный хорошими макроэкономическими данными. Джером Пауэлл заявил, что временный рост инфляции не приведет к повышению ставок. При этом многие аналитики считают, что позиция регулятора может ужесточиться уже в июле. В целом, регулятор стремится сохранять прозрачность принимаемых решений", - указывает эксперт "Фридом Финанс".

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