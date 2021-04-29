Налоговые изменения в 2021г стали стимулом для пересмотра стратегии инвесторами - РСХБ

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ и другие изменения налогообложения с января 2021 года простимулировали граждан, брокеров и управляющие компании пересмотреть стратегии инвестирования, отмечается в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ).

Для нивелирования влияния налоговых изменений клиенты перераспределяют средства в активы с потенциально большей доходностью. Если в 2019г на брокерских счетах РСХБ 85% активов приходилось на консервативные инструменты - корпоративные облигации и ОФЗ, то уже в конце 2020 и 2021 годах их доля снизилась до 74%. Доля акций в 2020-202 гг. увеличилась до 10% (с 7% в 2019г). По мнению экспертов банка, такая тенденция сохранится.

"Клиенты РСХБ ранее предпочитали консервативный подход и в основном вкладывались в корпоративные облигации. Сегодня мы видим, что инвесторы стараются больше диверсифицировать портфель. Клиенты стремятся больше узнать о всех видах финансовых инструментов, и о том, как работает рынок. Основная тенденция - рост интереса к более рисковым и потенциально доходным акциям и облигациям второго эшелона", - отмечает начальник управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

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