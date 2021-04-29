Программа обратного выкупа поддержит котировки акций Alphabet в долгосрочной перспективе - Sber CIB

Программа обратного выкупа поддержит котировки акций Alphabet Inc. в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии Sber CIB.

27 апреля Alphabet представил финансовый отчёт за 1К21, который оказался значительно лучше ожиданий участников рынка. На этих новостях котировки акций Alphabet в среду обновили исторический максимум, увеличившись на 5%, отмечают аналитики Sber CIB. Рост наблюдался во всех ключевых сегментах бизнеса Alphabet. В первом квартале 2021г выручка увеличилась на 34% по сравнению с тем же кварталом прошлого года до $55,3 млрд, а чистая прибыль - в 2,6 раза до $17,9 млрд.

"Компания объявила масштабную программу обратного выкупа акций класса C на $50 млрд. Это 3% капитализации Alphabet. Buyback поддержит котировки бумаг в долгосрочной перспективе. Акции Alphabet с февраля входят в топ иностранных акций - ставка на рост доходов от рекламы по мере восстановления рынка после коронакризиса оправдывается. По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, потенциал роста бумаг компании в ближайшие 12 месяцев составляет 14%", - пишут эксперты Sber CIB.

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