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29 апреля 2021 года 12:45
"Финам" рекомендует держать акции Fix Price с целью 763,4 руб
"Финам" рекомендует держать акции Fix Price с целевой ценой 763,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 6,5% в перспективе 12 месяцев, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовые результаты Fix Price в 2020 году выглядели достаточно сильно. Все ключевые показатели выросли на 33-35%, что является привычным темпом роста не для ретейлера, а, скорее, для растущей технологической компании, - отмечает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. - Благоприятное воздействие на результаты Fix Price оказал переток части клиентов из ресторанного бизнеса в ретейл на фоне пандемии, а также высокий спрос на магазины с низкими ценами из-за падения реальных доходов населения и всплеска уровня безработицы. В 1К21 года компания Fix Price продолжила демонстрировать уверенный рост операционных показателей. За счет роста среднего чека на 7,5% и увеличения количества магазинов на 676 выручка выросла на 29,3% г/г. При этом трафик снизился на 2,9% г/г из-за продолжающегося негативного эффекта пандемии". Эксперт инвесткомпании указывает на следующие факторы привлекательности бумаги: - Fix Price является лидером сегмента магазинов фиксированных цен, занимая по итогам 2019 года 93% рынка. - Выручка и EBITDA Fix Price за 2020 год выросли на 33,0% и 35,5% соответственно - кратно больше, чем у конкурентов. - Уровень проникновения магазинов фиксированных цен в РФ значительно ниже, чем на более зрелых рынках, что создает потенциал для роста. - Маржа EBITDA по итогам 2020 года составила 19,4% - выше, чем в среднем по сектору. За счет операционных затрат ниже сектора, а также работы с поставщиками Fix Price является одним из наиболее эффективных ретейлеров. - Компания последние годы выплачивает акционерам большую часть свободного денежного потока, что вместе с ростом финансовых показателей обеспечивает рост дивидендов. - С 2017 года темп роста сопоставимых продаж в среднем составил 19%. Для сравнения: у X5 рост LFL-продаж в 2020 году составил 5,5%. - У Fix Price сильный бренд. Согласно исследованию Vector, 87% респондентов знают о Fix Price, а 80% посетителей Fix Price считают, что здесь самые низкие цены. Отмечает аналитик "Финама" при этом и возможные риски: - Конкуренция со стороны жестких дискаунтеров может оказаться серьезнее, чем ожидается. - Компания оценивается по мультипликаторам дороже аналогов. Если темпы роста Fix Price не оправдают ожидания инвесторов или маржинальность бизнеса ухудшится, акции могут снизиться. - Восстановление ресторанной отрасли и реальных доходов населения после пандемии могут снизить спрос на магазины, специализирующиеся на дешевых товарах. - Менее развитое, чем у конкурентов, онлайн-направление может негативно сказаться на росте компании в случае более сильного, чем ожидается, перехода розничной торговли в онлайн. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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