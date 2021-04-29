Перспективы цены акций "Детского мира" умеренно позитивны - BCS Express

Аналитики BCS Express сохраняют умеренно позитивные оценки перспектив котировок акций "Детского мира" с учетом сохраняющихся высоких темпов роста бизнеса и вероятности крупных дивидендов, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Детский мир" представил ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 года, отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

"Ранее компания уже публиковала отчетность по российским стандартам, на которой бумаги позитивно переоценились, сейчас реакция может быть сдержанной. Из основных позитивных моментов в отчете стоит выделить ускорение темпов роста выручки до 15% г/г - это максимум с III квартала 2019 года. Благодаря увеличению выручки и росту продаж высокомаржинальных товаров внушительный подъем продемонстрировал показатель EBITDA. Чистый долг вырос на 31,8% кв/кв на фоне сезонного увеличения оборотного капитала, но снизился на 0,9% г/г. Отношение чистый долг/EBITDA сократилось на 0,26 п.п. г/г", - указывает Пучкарев.

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