Вероятна консолидация цен ОФЗ на текущих уровнях в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация цен ОФЗ на текущих уровнях в четверг, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Эксперты обращают внимание, что рост цены на нефть марки Brent до $67,5 за баррель является позитивом для рынка ОФЗ, а вот высокая недельная инфляция в РФ и высокий спрос на кредиты в рознице, что может потребовать повышения ключевой ставки на 25-50 б.п. в июне, выступают негативом.

Минфин РФ на аукционах в среду продал ОФЗ на 30,7 млрд руб., констатируют аналитики ПСБ. Совокупный спрос на двух аукционах составил 75,8 млрд руб., что является минимумом за последние 3 месяца. Объем размещения 14-летних ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 году составил 21 млрд руб. Доходность по цене отсечения - 7,23% годовых (премия к закрытию вторника - 7 б.п.). На втором аукционе по размещению 10-летних ОФЗ спрос был 51,2 млрд руб., но ведомство ограничило размере премии в 4 б.п. и удовлетворило заявки лишь на 9,7 млрд руб. Доходность по цене отсечения ОФЗ 26235 - 7,12% годовых.

Прошедшее в среду заседание ФРС оказало нейтральное влияние на глобальный рынок облигаций, отмечают эксперты ПСБ. UST-10 в четверг утром торгуются на уровне 1,63% годовых, что близко к среднему за апрель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.