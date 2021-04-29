Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг, говорится в аналитическом материале BCS Express. Лучше рынка могут выглядеть акции нефтегазового и золотодобывающего секторов.

Эксперт инвесткомпании Василий Карпунин констатирует, что в среду российский рынок акций выглядел слабо. Индекс Мосбиржи "сползал" вниз в течение дневной сессии и в моменте опускался в район 3560 пунктов. Ближе к закрытию вечерних торгов часть потерь удалось отыграть. В настоящее время нижняя граница восходящего канала по индексу Мосбиржи расположена в районе 3500 пунктов. Этот рубеж отделяет рынок от чуть более глубокой коррекции в сторону 3400 пунктов, отмечает эксперт BCS Express. При этом пока котировки индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов, сверху в качестве промежуточного сопротивлении выделяется район около 3620 пунктов, а среднесрочные ориентиры находятся ближе к 3690-3700 пунктам.

"Снижение рынка в среду может показаться началом фиксации перед традиционно слабым маем. Тем более ранее индекс Мосбиржи сумел переписать исторические максимумы. Однако сейчас нет уверенности в том, что нас ждет глубокая коррекция, если только не появится каких-то дополнительных факторов снижения: обострение геополитических факторов или же масштабный откат на ключевых западных площадках", - пишет Карпунин.

Наблюдаемая волна, по мнению эксперта, воспринимается в качестве нисходящей коррекции в рамках растущего тренда. "Обращаю внимание, что за последние полгода по индексу Мосбиржи не было даже двух подряд сессий со снижением более 1% каждая. Просадки оказываются краткосрочными, учитывая ту благоприятную конъюнктуру, которая сложилась на рынке commodities, - отмечает Карпунин. - При этом стоит помнить, что за последние полтора года на российский рынок пришли миллионы новых инвесторов. Многие из участников пока только знакомятся с фондовым рынком, внося незначительные средства на счета. Однако при более-менее сильном рыночном откате объем инвестиций существенно вырастет из-за более привлекательных ценовых уровней. В результате вложения частных инвесторов способны стать серьезным фактором поддержки, в том числе и для российского рынка акций. Глубокие просадки при прочих равных могут достаточно быстро выкупаться".

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