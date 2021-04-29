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29 апреля 2021 года 09:01
Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг - BCS Express
Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг, говорится в аналитическом материале BCS Express. Лучше рынка могут выглядеть акции нефтегазового и золотодобывающего секторов. Эксперт инвесткомпании Василий Карпунин констатирует, что в среду российский рынок акций выглядел слабо. Индекс Мосбиржи "сползал" вниз в течение дневной сессии и в моменте опускался в район 3560 пунктов. Ближе к закрытию вечерних торгов часть потерь удалось отыграть. В настоящее время нижняя граница восходящего канала по индексу Мосбиржи расположена в районе 3500 пунктов. Этот рубеж отделяет рынок от чуть более глубокой коррекции в сторону 3400 пунктов, отмечает эксперт BCS Express. При этом пока котировки индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов, сверху в качестве промежуточного сопротивлении выделяется район около 3620 пунктов, а среднесрочные ориентиры находятся ближе к 3690-3700 пунктам. "Снижение рынка в среду может показаться началом фиксации перед традиционно слабым маем. Тем более ранее индекс Мосбиржи сумел переписать исторические максимумы. Однако сейчас нет уверенности в том, что нас ждет глубокая коррекция, если только не появится каких-то дополнительных факторов снижения: обострение геополитических факторов или же масштабный откат на ключевых западных площадках", - пишет Карпунин. Наблюдаемая волна, по мнению эксперта, воспринимается в качестве нисходящей коррекции в рамках растущего тренда. "Обращаю внимание, что за последние полгода по индексу Мосбиржи не было даже двух подряд сессий со снижением более 1% каждая. Просадки оказываются краткосрочными, учитывая ту благоприятную конъюнктуру, которая сложилась на рынке commodities, - отмечает Карпунин. - При этом стоит помнить, что за последние полтора года на российский рынок пришли миллионы новых инвесторов. Многие из участников пока только знакомятся с фондовым рынком, внося незначительные средства на счета. Однако при более-менее сильном рыночном откате объем инвестиций существенно вырастет из-за более привлекательных ценовых уровней. В результате вложения частных инвесторов способны стать серьезным фактором поддержки, в том числе и для российского рынка акций. Глубокие просадки при прочих равных могут достаточно быстро выкупаться". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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