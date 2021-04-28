Акции Яндекса к концу года могут вырасти на 19% - "Фридом Финанс"

Акции "Яндекса" к концу года могут вырасти на 19%, до 5700 руб. за штуку, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Корпорация "Яндекс" серьезно нарастила выручку за квартал - до 73,1 млрд рублей (на 39,5% год к году), опередив прогнозы рынка, которые закладывали 69,3 млрд, - отмечает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов. - Это обстоятельство перекрыло разочарование инвесторов из-за падения рентабельности бизнеса: скорректированная прибыль сократилась более чем на 43%, маржинальность продаж упала с 19% до 14,3%.Доминантой для Яндекса остается сегмент поисковых сервисов, но при этом символично, что доля выручки от рекламы упала ниже планки в 50%".

Эксперт констатирует, что компания номинально перешла в статус многопрофильного IT-гиганта. Бизнес на такси почти удвоился год к году, но гораздо интереснее выглядит сегмент электронной коммерции, где у Яндекса продажи выросли более чем в девять раз.

"Компания ставит цель до 330 млрд рублей оборота за 2021 год. Это вполне достижимый таргет при темпах роста бизнеса около 40%, то есть с сохранением прежней динамики. На этом фоне акции Яндекса остаются интересными для вложения на средний и долгий срок. Бумаги имеют потенциал роста до 5700 руб. за штуку к концу этого года, что дает возможность заработать на их росте до 19%", - прогнозирует Емельянов.

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