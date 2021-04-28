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28 апреля 2021 года 19:00

Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 29 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- уровень безработицы Германии в апреле (10:55 МСК);

- предварительный индекс потребительских цен Германии в апреле (15:00 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- ВВП США в I кв. 2021г (15:30 МСК);

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в марте (17:00 МСК);

- операционные результаты Evraz, "Магнита", "Мать и дитя"за I кв. 2021г;

- финансовые результаты Mail.ru Group, "Магнита", "Детского мира", "Энел России", Veon за I кв. 2021г по МСФО;

- финансовые результаты "Газпрома" за 2020 г по МСФО;

- квартальные результаты Airbus, Amazon.com, Caterpillar, Deutsche Lufthansa, Glencore, Mastercard, McDonald's, Merck & Co, Royal Dutch Shell, Samsung Electronics, Total, Twitter, Unilever.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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