"Финам" рекомендует покупать GDR X5 Retail с целью 1735 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать GDR X5 Retail с целью 1735 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 20% с текущих уровней с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы обращаем внимание на то, что компания держит руку на пульсе последних тенденций: Х5 намерена развивать онлайн-продажи и цифровой бизнес. К 2030 году на этот сегмент будет приходиться 11% всех уровней продаж. Плюс к этому, компания развивает формат дискаунтеров "Чижик". В ближайшее время эта сеть может разрастись до 50 магазинов. Будучи крупнейшим игроком в своем сегменте, компания выигрывает от экономии масштаба. Мы видим два риска, связанных с компанией: снижение покупательной способности населения, так как реальные доходы падают, и государственное регулирование", - отмечает аналитик "Финама" Артемий Шамшуков.

X5 Retail Group занимается продуктовой розницей на российском рынке, она владеет 3 видами магазинов "Перекресток": формат у дома (порядка 90%), супермаркет и гипермаркет. На сегодняшний день X5 Retail занимает лидирующую позицию с точки зрения доли на российском рынке, компания обогнала "Магнит" в 2015г и с тех пор лидирует как в офлайн сегменте, так и в онлайн-продажах.

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