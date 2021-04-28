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28 апреля 2021 года 17:36
Потенциал роста цены акций AMD составляет 12% на горизонте 3-6 месяцев - "Фридом Финанс"
Потенциал роста котировок акций Advanced Micro Devices составляет 12% на горизонте 3-6 месяцев, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Котировки акций AMD, несмотря на уверенный подъем последних двух месяцев, сейчас находятся все еще ниже своих справедливых значений и ниже максимумов января. На горизонте ближайших 3-6 месяцев цена акции будет стремиться к отметке $100, что дает потенциал роста более 12%", - указывает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов. AMD кратно увеличил основные показатели и выдал прогноз на текущий квартал и год сильно выше ожиданий рынка, отмечает эксперт. Доля компании в сегменте чипов для серверов и персональных компьютеров может впервые в истории уйти выше отметки 20% - в основном за счет вытеснения Intel. Важный фактор, который играет сейчас в пользу котировок бумаг AMD - это восстановление производственных цепочек, что позволит заработать на буме продаж полупроводниковых комплектующих, считает Емельянов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMD-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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