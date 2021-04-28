ПСБ рекомендует покупать бумаги НОВАТЭКа с прогнозной ценой 1630 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 1630 рублей за штуку, говорится в комментарии.

"Финансовые результаты "НОВАТЭКа" по итогам первого квартала 2021 года оцениваем как хорошие, но в целом ожидаемые, учитывая восстановление ценовой конъюнктуры на рынке энергоносителей и операционных показателей компании (подчеркиваем высокую рентабельность и низкую долговую нагрузку). Мы считаем, что по итогам второго квартала "НОВАТЭК" также покажет сильные результаты. Рекомендуем "покупать" бумаги "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 1630 рублей", - отмечает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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