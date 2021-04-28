Котировки акций Visa обладают потенциалом роста до $316 - "Фридом Финанс"

Котировки акций Visa Inc. могут вырасти до уровня в $316 за штуку в случае поэтапного восстановления мировой экономики, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Результаты Visa за второй квартал 2021 финансового года продемонстрировали стабильность показателей, констатирует аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк.

Выручка составила $5,7 млрд, чистая прибыль (скорректированная) без учета GAAP снизилась на 2% и составила $3 млрд (или $1,38 на акцию). С другой стороны, общий объем платежей вырос на 5% в годовом исчислении. Оба показателя оказались лучше консенсус-прогноза. В самой компании Visa ожидали выручку в размере $5,55 млрд и скорректированную чистую прибыль $1,27 на акцию.

"Для нас важно, что показатели выросли бы сильнее, если бы не общий объем трансграничных платежей, который упал на 11% во втором квартале. Но в целом это неудивительно, учитывая резкое сокращение числа международных поездок во время пандемии. Считаем, что, как и ряд других крупных компаний в США, Visa ожидают лучшие времена. В отчете о прибылях и убытках упоминается, что "восстановление идет полным ходом на ряде ключевых рынков по всему миру". Драйвером восстановления станет рост количества транзакций по кредитным картам, который уже начал проявляться. При этом транзакционная активность по дебетовым картам и в сфере электронной коммерции "оставалась на очень хорошем уровне", - отмечает Миронюк. - Несмотря на то, что компания отказалась представить прогнозы на текущий квартал и финансовый год, сославшись на сохраняющуюся неопределенность в мировой экономике, акции на постмаркете выросли более чем на 1%. В долгосрочной перспективе компания сильно зависит от сохранения глобального экономического роста, в случае поэтапного восстановления экономики целью бумаг станет $316 за акцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.