"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,96 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,94%, стоп-приказ: 0,79 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО за 2020 год составила 46,607 млрд руб., продемонстрировав значительный рост по сравнению с предыдущим годом, - отмечают эксперты. - Совет директоров утвердил бизнес-план и инвестиционную программу эмитента на 2021 год. В период на 2021-2025 г.г. предполагается ввод 1851,77 МВт новой электрической мощности, 2681,55 Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкция 135,23 км тепловых и 7794,33 км электрических сетей. В долгосрочной перспективе компания выглядит привлекательно".

"С технической точки зрения, бумага торгуется в рамках восходящего тренда, преодолев важный уровень сопротивления в районе 0,84 руб. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,79 руб. риск на портфель составит 0,71%", - указывают в "Финаме".

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