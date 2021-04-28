BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций "Яндекса"

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "Яндекса", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Яндекс" представил сильные финансовые результаты по итогам I квартала 2021 года, отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. Компания превзошла консенсус-прогноз по выручке и EBITDA. Драйверами роста выручки стали сегмент "такси" (90% г/г), "Яндекс.Маркет", медиасервисы (+143% г/г), направление IoT (+322% г/г). Показатель скорректированная EBITDA по группе сократился на 14% г/г из-за влияния результатов "Яндекс.Маркета". На текущий момент сегмент убыточен по EBITDA, обращает внимание аналитик - за I квартал показатель составил 6,5 млрд руб.

Пучкарев также выделяет повышение прогнозов компании по выручке на 2021 год. "Яндекс" ожидает роста выручки на 44-51% к уровню 2020 года (до 315-330 млрд руб. против 305-320 млрд руб. ранее).

"Хороший отчет может способствовать росту котировок акций "Яндекса", в моменте котировки выглядят сильнее рынка. Долгосрочный взгляд на бумаги позитивный", - пишет Пучкарев.

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