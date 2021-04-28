Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4150-4200 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4150-4200 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Покупатели пытаются преодолеть уровень 4200 пунктов. Если этого не произойдет в ближайшее время, то бенчмарк может надолго задержаться в боковике. Индикаторы дают смешанную картину в краткосрочной перспективе, так как MACD находится на отрицательной территории", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

На взгляд эксперта, в среду мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать смешанную динамику. Внимание инвесторов сосредоточено на предлагаемом Байденом плане поддержки американских семей объемом около $1,8 трлн. Подробности этой программы станут известны сегодня. Ожидается, что данные расходы будут финансироваться только за счет увеличения налогов для богатых американцев. Рынок настроен оптимистично и ожидает, что заявленные ранее ставки (28% для корпоративного налога и 39,6% для налога на прирост капитала) будут снижены.

"Результаты встречи ОПЕК+ оказали благоприятное влияние на перспективы восстановления мировой экономики в 2021г, - пишет Зубков. - Bloomberg отмечает, что скорость снижения мировых запасов нефти вырастет с 800 тыс. баррелей в сутки, прогнозируемых в прошлом месяце, до 1,2 млн баррелей в сутки. Основной драйвер - рост спроса на углеводороды на фоне восстановления экономик США, Китая и стран ЕС по мере проведения прививочной кампании. Постепенное наращение добычи нефти отвечает мировому росту спроса. При этом вспышка COVID-19 в Индии остается глобальным фактором риска".

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