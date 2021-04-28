Рубль в четверг может начать движение к уровню 74,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в четверг может начать движение к уровню 74,5 руб./$1 при росте рисковых настроений, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курсы валют EM в среду двигаются разнонаправленно, курс доллар-рубль находится в районе 74,85 руб./$1. В целом геополитическая обстановка продолжает быть относительно спокойной, но некоторый негатив исходит от очередных напоминаний США о возможности дальнейших санкций. При отсутствии негативных новостей российские активы, вероятно, останутся малоподвижными в ожидании зарубежных историй - заседания ФРС и выступления Джо Байдена. Мы ожидаем, что рубль в среду останется на текущих уровнях, а в четверг при росте рисковых настроений может начать укрепление в сторону 74,5 руб./$1", - прогнозируют эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.