.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль в четверг может начать движение к уровню 74,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 апреля 2021 года 13:20
Рубль в четверг может начать движение к уровню 74,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль в четверг может начать движение к уровню 74,5 руб./$1 при росте рисковых настроений, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курсы валют EM в среду двигаются разнонаправленно, курс доллар-рубль находится в районе 74,85 руб./$1. В целом геополитическая обстановка продолжает быть относительно спокойной, но некоторый негатив исходит от очередных напоминаний США о возможности дальнейших санкций. При отсутствии негативных новостей российские активы, вероятно, останутся малоподвижными в ожидании зарубежных историй - заседания ФРС и выступления Джо Байдена. Мы ожидаем, что рубль в среду останется на текущих уровнях, а в четверг при росте рисковых настроений может начать укрепление в сторону 74,5 руб./$1", - прогнозируют эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
28 апреля 2021 года 19:18
Акции "Яндекса" к концу года могут вырасти на 19%, до 5700 руб. за штуку, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Корпорация "Яндекс" серьезно нарастила выручку за квартал - до 73,1 млрд рублей (на 39,5% год к году), опередив прогнозы рынка, которые закладывали 69,3 млрд, - отмечает аналитик... читать дальше
.28 апреля 2021 года 19:00
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 29 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - уровень безработицы Германии в апреле (10:55 МСК); - предварительный... читать дальше
.28 апреля 2021 года 18:30
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать GDR X5 Retail с целью 1735 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 20% с текущих уровней с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы обращаем внимание на то, что компания держит руку на пульсе последних тенденций: Х5 намерена... читать дальше
.28 апреля 2021 года 18:02
Котировки акций "НЛМК" по-прежнему обладают потенциалом роста с прогнозной ценой на уровне 320 рублей за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Несмотря на мощный рост, котировки акций "НЛМК" по-прежнему обладают инвестиционным потенциалом, а ситуация вокруг... читать дальше
.28 апреля 2021 года 17:36
Потенциал роста котировок акций Advanced Micro Devices составляет 12% на горизонте 3-6 месяцев, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Котировки акций AMD, несмотря на уверенный подъем последних двух месяцев, сейчас находятся все еще ниже своих справедливых значений и ниже максимумов января. На... читать дальше
.28 апреля 2021 года 17:15
Акции "Интер РАО" могут быть интересны инвесторам для покупки как долгосрочная ставка на рост бизнеса и улучшение финансовых результатов, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Акции "Интер РАО" - одни из самых дешевых как в секторе электроэнергетики, так и на российском рынке в целом. Во... читать дальше
.28 апреля 2021 года 16:54
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Edison International с прогнозной ценой на уровне $71,48 за штуку на март 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Хорошие операционные результаты Edison International за первый квартал 2021 года , на наш взгляд,... читать дальше
.28 апреля 2021 года 16:32
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 1630 рублей за штуку, говорится в комментарии. "Финансовые результаты "НОВАТЭКа" по итогам первого квартала 2021 года оцениваем как хорошие, но в целом ожидаемые, учитывая восстановление ценовой... читать дальше
.28 апреля 2021 года 16:12
Котировки акций Visa Inc. могут вырасти до уровня в $316 за штуку в случае поэтапного восстановления мировой экономики, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Результаты Visa за второй квартал 2021 финансового года продемонстрировали стабильность показателей, констатирует аналитик инвесткомпании... читать дальше
.28 апреля 2021 года 15:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,96 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,94%, стоп-приказ: 0,79 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО за... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.