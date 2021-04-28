Цена золота может снизиться до $1745 за унцию на текущей неделе - Sber CIB

Цена золота может снизиться до $1745 за тройскую унцию на текущей неделе, говорится в комментарии Sber CIB.

"Экономическое стимулирование, смягчение антивирусных ограничений и активная вакцинация помогли американской экономике успешно начать второй квартал, - отмечают эксперты инвестбанка. - Всё это способствовало сдерживанию цен на золото, и инвесторы стали более пристально следить за доходностью госбумаг США, которые на прошлой неделе начали расти. В пятницу котировки желтого металла закрепились на уровне $1 775 за унцию и не показали роста за неделю. Некоторую поддержку золоту оказали предложение Джо Байдена повысить налоги на богатых и стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом в Индии и Японии. На этой неделе цены на золото могут опуститься до $1745 за унцию, если макростатистика в США будет хорошей".

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