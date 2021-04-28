"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой на уровне 127,2 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить дивиденды за второе полугодие 2020 года в размере 9,5 руб. на акцию (доходность 8,4%), что эквивалентно 80% свободного денежного потока, констатирует аналитик Василий Сучков. Закрытие реестра для получения выплат назначено на 4 июля 2021 года.

"На конец 2020 года значение чистый долг/EBITDA составило 0,4х, и, согласно новой дивидендной политике, "АЛРОСА" могла направить на дивиденды от 70% до 100% FCFF. С учетом обновленных целей по поддержанию ликвидности менеджмент принял оптимальное решение, обеспечившее как высокую отдачу акционерам, так и стабильность финансовых потоков. Мы ожидаем, что по итогам первого полугодия 2021 года "АЛРОСА" выплатит около 7 рублей на акцию. Дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев составит 15%. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг "АЛРОСА" с целевой ценой на уровне 127,2 руб." - указывает эксперт инвесткомпании.

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