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27 апреля 2021 года 19:04
Котировки акций Apple не пострадают от взысканий ФАС - "Фридом Финанс"
Котировки акций Apple не пострадают от взысканий ФАС, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "Претензии ФАС к компании Apple Inc. достаточно очевидны, поэтому оспорить их у компании объективно не много возможностей. Apple не удалось доказать правомерность своих действий в течение двух лет: антимонопольное дело было возбуждено в 2019г по жалобе Лаборатории Касперского. Как установили в ФАС, Apple так и не исполнила предписание об устранении нарушений и по-прежнему не распространяет через App Store приложения сторонних разработчиков. Поскольку в марте Apple попросила отложить разбирательство для заключения мирового соглашения, очевидно, что опротестовать позицию Лаборатории Касперского компании не удалось? и она готова пойти на компромисс ради урегулирования спора", - пишет Миронюк. Эксперт полагает, что финансовое взыскание достаточно значительно для ООО "Эппл Рус" - российского подразделения Apple. Оборотный штраф в размере 906 млн руб. эквивалентен 8% прибыли компании за прошлый год. Причем важно отметить, что показатель 2020г у Эппл Рус увеличился в 5,2 раза, так что, если бы штраф пришлось платить в 2019г, компания лишилась бы половины прибыли. Тем временем в масштабе бизнеса корпорации Apple наложенный на нее российской ФАС штраф настолько несуществен, что не окажет ни малейшего влияния на котировки корпорации, подчеркивает Миронюк. Только за первый квартал текущего года прибыль Apple составила $28,76 млрд. Аналитик уверен, что претензии к ПО окажут минимальный эффект и на валовый объем продаж в России. "Поскольку денежная позиция компании остается стабильно сильной, беспокоить инвесторов антимонопольное взыскание не должно. За рубежом компании получают подчас гораздо более существенные штрафы. Например, в 2009г Intel (INTC) назначили выплату в размере $1,45 млрд, но и столь весомая финансовая потеря не помешала росту капитализации компании к концу отчетного года. Штраф, наложенный на Alphabet (GOOG) в 2017г, также не прервал позитивного тренда в ее котировках", - отмечает Миронюк. По мнению аналитика "Фридом Финанс", штрафы, которые накладывают на корпорации различные регуляторы, часто воспринимаются инвестсообществом как "налог" на лидерство в индустрии. Таким образом, подобные взыскания можно воспринимать как подтверждение того, что в компанию стоит инвестировать. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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