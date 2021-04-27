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27 апреля 2021 года 18:06
Годовая дивдоходность акций Магнита - основной фактор привлекательности - Альфа-банк
Годовая дивидендная доходность акций "Магнита" на уровне 9,3% является основным фактором инвестиционной привлекательности бумаг компании, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка Евгения Кипниса и Олеси Воробьевой. "Финальные дивиденды "Магнита" соответствует траншу за 9М20 и нашим ожиданиям. При рекордно высоком СДП на уровне примерно 85 млрд руб. в 2020 году "Магнит" сильно улучшил свою долговую позицию, выйдя на 1,1x по коэффициенту "Чистый долг / EBITDA" на конец 2020 года (против 2,1x на конец 2019 года). В нашей модели оценка СДП составляет 35 млрд руб. по итогам 2021 года, 47 млрд руб. - по итогам 2022П и 54 млрд руб. - по итогам 2023П, - отмечают эксперты Альфа-банка. - Мы считаем, что эти цифры обеспечивают годовые дивидендные выплаты на уровне минимум 50 млрд руб. в ближайшие несколько лет при сохранении "чистый долг / EBITDA" ниже стратегического уровня 1,5x с возможным дальнейшим повышением дивидендных выплат. При этом годовая дивидендная доходность на уровне 9,3% (по локальным акциям) является основным фактором инвестиционной привлекательности "Магнита" и, вероятно, поддержит динамику акций в дальнейшем". Как сообщалось, Совет директоров "Магнита" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 245,31 рубля на акцию. Общая сумма выплат может составить 24,999 млрд рублей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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