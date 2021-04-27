Вероятно повышение ставки ЦБ РФ на 25 б.п. на заседании 11 июня - Альфа-банк

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. по итогам заседания 11 июня текущего года, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Так как восстановление экономики во 2К21 должно быть сильным, на следующем заседании ЦБ РФ ставка, вероятно, все же будет повышена, и, по нашим оценкам, повышение составит 25 б. п. Мы ожидаем, что после этого регулятор возьмет паузу с тем, чтобы оценить динамику продовольственных цен в летние месяцы", - пишет Орлова.

При этом к концу текущего года эксперт прогнозирует усиление рисков, связанных с вероятным ужесточением риторики ФРС США, которое вызовет всплеск инфляционных рисков на рынках СФР (стран формирующихся рынков) и заставит ЦБ РФ предпринимать дополнительные действия. "В данный момент мы подтверждаем наши ожидания по ставке на уровне 5,5% к концу 2021 года. Но главный вывод из пресс-релиза ЦБ в прошлую пятницу связан с прогнозом на 2022 год - хотя ранее мы ожидали, чтоб ЦБ прервет цикл повышения ставки на уровне 6% в 2022 году, теперь мы полагаем, что на пике цикла ужесточения в 2022 году ставка достигнет 7%", - указывает эксперт Альфа-банка.

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