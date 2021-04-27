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27 апреля 2021 года 16:40
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Полюса
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг "Полюса" с прогнозной ценой на уровне 17360 рублей за штуку, что предполагает потенциалом роста 15,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании. "По нашей оценке, "Полюс" остается высокоэффективной золотодобывающей компанией с самым низким в отрасли уровнем денежных затрат на унцию золота и перспективами значительного роста добычи золота после освоения месторождения "Сухой Лог". Мы сохраняем по бумагам компании рекомендацию "покупать" с целевой ценой в районе 17360 рублей за штуку и потенциалом роста 15,5%", - указывает эксперт Алексей Калачев. "Операционный отчет "Полюса" за первый квартал 2021 года не повлияет на наши оценки компании в текущем году. Снижение объемов производства золота в квартальном сравнении на 17% носит выраженный сезонных характер и отражает остановку добычи на россыпях Бодайбо, поскольку промывочный сезон, как правило, завершается в ноябре и возобновляется в апреле. В годовом сравнении общий объем производства золота снизился к первому кварталу 2020 года на 1% (до 591,7), в том числе объем выпуска рафинированного золота вырос на 7% (г/г)", - пишет Калачев. - Реализация золота выросла в годовом сопоставлении на 5%, но сократилась на 31% в квартальном сопоставлении и составила 569 тыс. унций, то есть полный объем произведенного рафинированного золота, поскольку продажи золота в концентрате в первом квартале 2021 года "Полюс" не производил". Выручка от продажи золота выросла на 18% (г/г) и снизилась на 31% (кв/кв), что отражает как изменение объемов, так и ценовую динамику, обращает внимание Калачев: средние цены реализации в первом квартале 2021 года оказались на 4% ниже, чем в четвертом квартале 2020 года, но на 12% выше, чем в первом квартале 2020 года. Чистый долг "Полюса" на отчетную дату сократился на 32% за год, в том числе на 16% с начала года, и составил $2074 млн. "Операционные результаты "Полюса" соответствуют ожиданиям. Компания сохраняет план производства около 2,7 млн унций золота в 2021 году. Динамика котировок бумаг "Полюса" в настоящее время скорее отражает динамику стоимости металла, чем оценку отчета", - заключает Калачев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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