Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4150-4200п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4150-4200 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

"Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Покупатели пытаются преодолеть уровень 4200 пунктов. Если этого не произойдет в ближайшее время, то "бенчмарк" может надолго задержаться в боковике. Индикаторы дают смешанную картину в краткосрочной перспективе, так как MACD находится на отрицательной территории", - отмечает он в комментарии инвесткомпании.

Также эксперт обращает внимание, что рынки показывают низкую волатильность в преддверии 28 апреля, когда Джо Байден должен будет внести предложения по увеличению налогов для корпораций и физических лиц. "Ожидания этого объявления уже привели к коррекции индексов на прошлой неделе. Также в среду по итогам двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США состоится пресс-конференция Дж. Пауэлла. Рынок не ожидает принятия существенных решений на апрельской встрече, тем не менее интерес представляет риторика руководителя Федрезерва, так как заседание ФРС проходит на фоне публикации сильных макроэкономических данных", - отмечает Пигарев.

Остается в фокусе внимания инвесторов и квартальная отчетность, констатирует аналитик "Фридом Финанс". На текущей неделе финансовые результаты представляют "тяжеловесы" индекса S&P 500: Apple Inc., Amazon.com Inc., Tesla Inc., Alphabet Inc., Facebook Inc. и другие. "Мы ожидаем сильных отчетных показателей, но реакция инвесторов может быть неодинаковой", - пишет эксперт.

