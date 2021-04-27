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27 апреля 2021 года 14:31

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 339 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 339 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 6-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,5%, стоп-приказ: 319 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения, бумага двигается внутри бокового коридора и на данный момент показывает тенденции на рост к верхней границе сопротивления. Покупать рекомендуем от текущих уровней с целью 339 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 319 руб., риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "МТС" - одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний. Благодаря стабильной бизнес-модели "МТС" надежно генерирует положительные денежные потоки. Помимо прочего, компания платит высокие дивиденды - в первой половине июля ожидается дивидендная отсечка с доходностью более 8% из расчета текущей стоимости акций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


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