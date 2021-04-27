Среднесрочные перспективы индекса S&P 500 остаются умеренно-оптимистичными - BCS Express

Среднесрочные перспективы индекса S&P 500 остаются умеренно-оптимистичными, отмечается в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 по итогам торгов 26 апреля вырос на 0,18% к концу сессии, остановившись на отметке 4187,74. Индекс S&P 500 в понедельник оказался около исторических максимумов и провел сессию в узком торговом диапазоне. Информационный фон нейтральный, при этом в среду ожидаются итоги очередного заседания ФРС и пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла. До этого мероприятия низкая активность и боковик по индексу S&P 500 может сохраняться", - отмечают аналитики инвесткомпании.

На взгляд экспертов, в целом техническая картина позволяет предположить сохранение растущего тренда и дальнейшее движение вверх. Некоторую тревогу у них вызывает повышенная волатильность на прошлой неделе. Просадки по-прежнему некритичные и быстро выкупаются, но их частота может указывать на нервозность участников рынка.

"С точки зрения теханализа котировки торгуются вблизи верхней границы восходящего канала. При определенном взгляде на график можно обнаружить риски формирования разворотного паттерна "двойная вершина" на часовом и 4-часовом таймфреймах. Если фигура сформируется, то это может повлиять на активность продавцов. Таким образом, риски коррекции чуть выше, чем они были в начале месяца, но о серьезной угрозе для восходящего тренда речи пока не идет. На среднесрочном горизонте взгляд на инструмент остается умеренно позитивным", - указывают аналитики BCS Express.

По их мнению, перспектива восстановления экономики и мягкая политика ФРС могут поддерживать оптимизм в отношении будущих перспектив. Шестимесячный восходящий тренд остается актуальным, и причин усомниться в его силе на графике не наблюдается.

Также аналитики BCS Express напоминают, что в США продолжается сезон отчетности, и для динамики индекса S&P 500 могут быть важны отчеты крупных компаний, особенно в высокотехнологичном секторе. Если их результаты будут отличаться от консенсус-прогноза, то волатильность индекса может вырасти.

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