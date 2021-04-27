"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Х5 Retail

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать GDR Х5 Retail, говорится в комментарии инвесткомпании.

"X5 Retail представила свои финансовые результаты за 1К21. Рентабельность EBITDA на уровне 6,9% оказалась незначительно ниже нашего прогноза, но опередила консенсус. Ритейлер продемонстрировал существенный рост валовой маржи на 0,9 п.п. г/г, который был по большей части нивелирован увеличением доли расходов SG&A. Мы полагаем, что пока нет существенных рисков для прогноза компании по рентабельности EBITDA выше 7% в 2021г. Наша рекомендация для акций X5 "Покупать", а целевая цена находится на пересмотре", - отмечает аналитик инвесткомпании Артем Михайлин.

Эксперт указывает, что выручка X5 увеличилась за квартал на 8,1% г/г до 507,2 млрд руб. Динамика розничной выручки уже была раскрыта компанией в операционных результатах. Прочая выручка, где значительную часть теперь занимает 5Post, увеличилась на 164% г/г до 1,4 млрд руб. Михайлин ожидает ускорения роста выручки в будущие периоды.

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