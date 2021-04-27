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27 апреля 2021 года 12:05
Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26235 и ОФЗ 26233 - Уралсиб
Минфин, возможно, предложит инвесторам для аукционов в среду ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году и ОФЗ 26233 с погашением в 2035 году, говорится в обзоре Уралсиба. "Минфин во вторник должен объявить состав бумаг для аукционов в среду. В целом ситуация на долговом рынке сейчас складывается вполне благополучно, цены на нефть по-прежнему вблизи $65 за баррель, геополитические риски снизились. В этой ситуации ведомство может предложить относительно длинные выпуски. Так, неразмещенный объем ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году остается значительным, свыше 160 млрд руб. Вполне вероятно, что этот выпуск будет выбран для аукциона. Также Минфин может предложить ОФЗ 26233 с погашением в 2035 году, но неразмещенный остаток здесь равен всего 50 млрд руб." - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева. "В дальнейшем мы ждем, что Минфин зарегистрирует и будет предлагать рынку новые выпуски, скорее всего, это будут относительно длинные бумаги (со сроком до погашения от 7-8 лет)", - указывает Лебедева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МИНФИН-АУКЦИОН-ПРОГНОЗ
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