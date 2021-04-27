Фондовые индексы РФ, скорее всего, будут расти до конца текущей недели - Альфа-банк

Фондовые индексы РФ, скорее всего, будут расти до конца текущей недели, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Российский рынок акций открыл текущую неделю на позитивной ноте, и мы ожидаем, что индексы РТС и Московской биржи будут расти накануне майских праздников. Геополитическая напряженность и санкционные риски сильно смягчились за последние две недели, и это оказало поддержку курсу рубля и российскому рынку акций", - отмечает аналитики инвестбанка Джон Волш.

Reflation trade оставались в силе на прошлой неделе, и мы наблюдали сильный рост российских циклических историй, особенно в горно-металлургическом и банковском секторах, напоминает эксперт. Волш ожидает, что этот тренд на текущей неделе продолжится.

"Мы также видим потенциал роста по бумагам "ФосАгро" и производителей золота. Во вторник и в среду ФРС США проведет свое двухдневное заседание, в ходе которого, как ожидается, Д. Пауэлл подтвердит курс на мягкую монетарную политику, что поддержит reflation trade. В дополнение к сезону отчетности российских компаний инвесторы также будут наблюдать и за отчетностью международных игроков - Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet, что может оказать поддержку компаниям российского технологического сектора, многие из которых также отчитываются на этой неделе, при условии, что доходности 10-летних КО США будут находиться ниже отметки 1,6%. Тем не менее, не следует забывать и о том, что рост случаев COVID в отдельных странах будет сдерживать рост рынков", - отмечает аналитик Альфа-банка.

Акции нефтегазовых компаний, вероятно, будут находиться под давлением в случае снижения цен на нефть, однако отчетность "НОВАТЭКа" и "Газпрома" за 1К21 и 4К20 соответственно ближе к концу недели может поддержать каждую из компаний, полагает Волш.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.