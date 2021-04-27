ПСБ рекомендует покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой 6,03 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой на уровне 6,03 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Увеличение выработки электроэнергии "Интер РАО" в первом квартале 2021 года (на 10%, до 31,22 млрд кВт.ч) произошло на фоне роста деловой активности в экономике, а также более низкой температуры воздуха в начале текущего года. Рост экспорта (вырос в два раза и составил 5,9 млрд кВт.ч) также обусловлен климатическим фактором: более холодная зима в Европе. Мы позитивно оцениваем операционные результаты компании и рассчитываем на восходящую динамику в котировках акций на ожиданиях восстановления финансовых показателей. Рекомендуем покупать акции "Интер РАО" с целевой ценой 6,03 рубля за бумагу", - отмечают эксперты ПСБ.

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