Цена нефти может опуститься ниже отметки $65/барр. в ближайшие дни - Альфа-банк

Цена нефти может опуститься ниже отметки $65 за баррель Brent в ближайшие дни при отсутствии новых катализаторов роста, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Скачок роста заболевших коронавирусом в мире, особенно в Индии, будет оказывать понижательное давление на цены на нефть на этой неделе. Несмотря на активный процесс вакцинации в стране (вакцинировано более 160 млн человек), смертность от COVID достигла рекордно высокого уровня. На фоне риска дальнейшего распространения в другие префектуры, а также с учетом первых подтвержденных случаев заражения индийским штаммом вируса в Европе, третья волна пандемии подрывает надежду рынка на скорое восстановление спроса на нефтяном рынке, рост которого откладывается на неопределенный срок. Таким образом, мы ожидаем, что в начале недели нефть подвергнется серьёзному давлению, которое сулит очередную волну распродаж в секторе, что, однако, может быть частично компенсировано дальнейшим снижением запасов сырой нефти в США", - полагают эксперты инвестбанка.

Так, они ожидают, что цена на нефть марки Brent может опуститься ниже отметки $65/барр. уже в начале недели, пока не появятся новые катализаторы роста, способные подтолкнуть котировки выше уровня поддержки. Среди потенциальных позитивных факторов аналитики Альфа-банка выделяют встречу министерского комитета ОПЕК+, регулярное заседание которого запланировано на 28 апреля.

"Мы считаем, что министры стран-участниц сделки могут сделать ряд заявлений с целью поддержать цены в случае, если котировки продолжат своё снижение. При этом картель потенциально может принять упреждающие регуляторные меры уже накануне выходных. В целом мы ожидаем, что цена на нефть марки Brent будет колебаться в диапазоне $63-66/барр., поскольку волатильность сохраняется на фоне роста напряженности на рынке", - прогнозируют эксперты.

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