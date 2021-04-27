ПСБ рекомендует покупать GDR Ленты с прогнозной ценой 280 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать GDR "Ленты" с прогнозной ценой на уровне 280 рублей за штуку, говорится в обзоре.

"Мы умеренно положительно оцениваем финансовые результаты "Ленты" за первый квартал 2021 года. Компания продолжает активно наращивать долю онлайн-продаж, снижая тем самым риски нишевого игрока. Ранее была опубликована стратегия ритейлера, и мы отмечали, что при старте реализации программы EBITDA и рентабельность могут снизиться, а капитальные затраты возрасти - в перспективе мы ожидаем восстановления показателей. Сохраняем позитивный взгляд на GDR "Ленты", рекомендуем покупать с целевой ценой 280 рублей за бумагу", - пишут эксперты ПСБ.

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