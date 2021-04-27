Идея дня: пора фиксировать прибыль в акциях Tesla - "ВТБ Мои Инвестиции"

Рост акций Tesla Inc., вероятно, закончился, и пришло время фиксировать прибыль, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Акции Tesla упали на постторгах, хотя прибыль на акцию превзошла консенсус. Причинами могли стать: 1) превышение прибыли над консенсусом только из-за переоценки позиций в биткойне; 2) прогноз на год не был повышен; 3) не было объявлений о новых продуктах. Рост акций Tesla, о котором мы писали 5 апреля, вероятно, закончился. Советуем как трейдерам, так и инвесторам фиксировать прибыль в акциях компании", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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