Цена нефти, скорее всего, пока останется на уровне $64-66/барр. - ПСБ

Цена на нефть марки Brent, скорее всего, останется на уровне $64-66 за баррель в преддверии встречи ОПЕК+, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть в понедельник вернулись к росту, поддержанные риторикой технического комитета ОПЕК+, где был, с одной стороны, повышен прогноз по спросу на нефть на текущий год, а с другой - отмечена текущая сложная эпидемиологическая обстановка. По сути, рынкам дали намек, что на ближайшем заседании все же могут быть изменения в части квот. Встреча альянса состоится уже в среду, во вторник в фокусе будет статистика от API. Мы полагаем, что цены на нефть марки Brent в преддверии встречи ОПЕК+ останутся на уровне $64-66 за баррель", - отмечает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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